Pumas: Diego Alonso, opción para el banquillo universitario

Ante la actual situación de Pumas, la directiva felina se mantiene pendiente, y aunque no se ha tomado ninguna decisión respecto a si Rafael Puente se mantiene o no en el banquillo, es una realidad de que ya hay nombre que rondan la mente de los dirigentes auriazules, y RÉCORD pudo saber que uno de ellos es el de Diego Alonso.

Trascendió que, pese a que no hay ninguna determinación en torno al actual cuerpo técnico, a la directiva encabezada por Leopoldo Silva y Miguel Mejía Barón, presidente y vicepresidente deportivo respectivamente, no ve con malos ojos la posibilidad de platicar con el entrenador uruguayo; sin embargo, no hay nada confirmado.

Cabe recordar que Diego Alonso tiene pasado auriazul y conoce bien al Club Universidad, ya que fue jugador y Campeón con Pumas en el Torneo Apertura 2004, cuando se consumó el Bicampeonato felino.

Además de que conoce perfectamente al futbol mexicano, pues como entrenador dirigió a Rayados y Pachuca, siendo Campeón con los Tuzos en el Torneo Clausura 2016.

Recientemente, Diego Alonso fue el técnico de la Selección de Uruguay que asistió al Mundial de Qatar.

