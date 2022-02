Pumas: Dinenno y Favio Álvarez encabezan lista de recuperados para el juego ante Xolos

Pumas continúa preparando su partido del próximo sábado ante Xolos, y lo hace ya con plantel completo, pues RÉCORD pudo saber que el técnico Andrés Lillini ya tiene recuperados a los jugadores que tenía con ciertos malestares o que estaban en recuperación.

Y es que luego del partido que perdieron 1-2 con Tigres, el timonel universitario informó que la pausa en la liga por la Fecha FIFA, le serviría para recuperar a los jugadores que no se encontraban al cien por ciento.

Entre ellos, los atacantes argentinos Juan Ignacio Dinenno y Favio Álvarez, quienes se mantenían en recuperación de lesiones musculares, pero a lo largo de la semana ya entrenaron sin problemas y al parejo de sus compañeros, por lo que estarán disponibles para el juego del fin de semana en Tijuana.

Asimismo, tanto Efraín Velarde como Jorge Ruvalcaba, se encuentran ya al cien por ciento y en perfectas condiciones luego de haber padecido Covid-19 y tener que esperar a recuperarse por completo del virus. Y al ya estarlo, ambos futbolistas auriazules se encuentran ya entrenando sin problema.

De igual manera, el ecuatoriano Washington Corozo está recuperado de la lesión muscular que sufrió en la Jornada 2, por lo que también está entrenando al parejo de todos los jugadores de Pumas.

Pero para el partido ante Xolos, Universidad no únicamente recuperará a los futbolistas que no estaban al cien por ciento físicamente, sino que también ya podrá contar con el lateral derecho Alan Mozo, quien ante Tigres no jugó debido a que en la Jornada 2 (ante Querétaro) salió expulsado y tuvo que pagar con un juego de castigo, por lo que será este sábado cuando el zaguero ya pueda tener actividad con el equipo y volver a su lugar, el cual en el partido ante los de la UANL fue ocupado por el canterano Ricardo Galindo.

