Diogo de Oliveira e Higor Meritao son las primeras bajas de Pumas.

Y es que apenas el equipo fue eliminado del Torneo Clausura 2023, comenzaron los movimientos y los primeros fueron los brasileños. Pese a que el Club Universidad no lo ha hecho oficial, trascendió que ninguno entra en los planes de Antonio Mohamed.

En lo que se refiere a Diogo de Oliveira, el préstamo no será renovado y volverá al Plaza Colonia de Uruguay. Incluso hace un par de semanas RÉCORD publicó que el futuro del sudamericano era incierto y que la directiva del cuadro charrúa estaba desconcertada porque el entonces técnico felino, Rafael Puente del Río, no lo colocaba en la posición que esperaba y que Pumas no les había confirmado nada. Sin embargo, los uruguayos saben ya que el delantero va de regreso.



En tanto, Higor Meritao, quien incluso hasta el sábado pasado aún se consideraba dentro del equipo, pero consciente de que debía esperar, se sabe que está fuera de Universidad, debido a que su esposa Amannda Fernandes, se despidiera y diera las gracias al equipo y la afición en redes sociales, por lo que el mediocampista tendrá que volver a su club de origen, el Ferroviaria de Brasil.

Pumas culminó el Clausura 2023 en el puesto 14 con 18 puntos.

SE MARCHAN La esposa de Higor Meritão compartió en su Instagram lo que parece ser su despedida de Pumas. Agradece a la afición por el cariño y apoyo recibido. pic.twitter.com/gM6ywZFo0U — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 2, 2023

