Pumas: Diogo de Oliveira no se presiona por su falta de gol

Diogo de Oliveira lleva sólo 79 minutos jugados con Pumas en cuatro partidos, pues llegó en la Jornada 13 del torneo Grita México A21, y aunque sabe que llegó a Universidad para hacer goles, el delantero brasileño no se presiona ni le urge anotar, incluso, lo toma con calma, pues sabe que su primer gol como jugador auriazul llegará pronto y así se lo ha dicho el mismo técnico Andrés Lillini.

"No (le urge). Estoy tranquilo con eso porque va a salir naturalmente, trabajando fuerte va a salir naturalmente. Que me quede tranquilo, que hay que trabajar porque los goles salen naturalmente y sí estoy con la cabeza tranquila porque el próximo partido voy a intentar hacer un gol y si no sale, haré un intento otra vez", dijo a RÉCORD.

El brasileño de casi dos metros de estatura, está consciente de sus virtudes y sus defectos, y está trabajando en mejorar, y prueba de ello es que todos los días se queda con el auxiliar técnico Hermes Desio para afinar su puntería. Además de que sus compañeros le han ayudado a adaptarse mejor.

"Estoy mejorando mi cabeceo, todos los días estoy trabajando con Hermes para mejorar mi definición también; Dinenno me ha ayudado mucho y estoy mejorando poco a poco, ahora estoy mejor porque todos me han ayudado, pero ahora voy a trabajar más y más porque quiero mejorar.

"En Uruguay (cuando jugó en el Plaza Colonia) también se quedaron impresionados por mi estatura y el arranque que bueno tengo, que soy rápido, todos sorprendidos porque un muchacho de 1.94 así de rápido, y estoy trabajando para mejorar cada día más aquí, quiero mejorar mucho para jugar y ayudar a Pumas”, expresó.

