Pumas: Exdirectivo de Barcelona criticó actitud de 'fans' de jugadores auriazules

La exhibición que dio Pumas frente al Barcelona en el duelo del pasado domingo en disputa del Trofeo Joan Gamper, donde fueron severamente rebasados y el marcador fue un contundente 0-6 en contra, dejó muchas reacciones en México y en el extranjero.

Uno de los que más enérgicos se mostró fue el exdirector de La Masía, Xavi Martín, quien realmente se mostró muy sorprendido por la actitud de los futbolistas de Pumas, que de acuerdo a la opinión del analista, iban más en modo de aficionado y de fan, a encarar de forma igual un partido de corte internacional.

"Si tú te pones a jugar contra un equipo y piensas que los que tienes delante son como tus ídolos, eso te condiciona, no te presentas de igual a igual. Los estás viendo como si fueran cromos de los álbumes. Entonces, no puedes salir al campo pensando así o pidiendo la playera en la media parte, la camiseta se pide al final o hacerte fotos con el entrenador contrario al final del partido, creo que tampoco. Un club como Pumas, con una historia, de primer nivel internacional, no”, dijo Martin en entrevista con Diario AS.

Prueba de ello fue lo que sucedió durante el partido, en donde varios de los jugadores de Pumas buscaron al plantel blaugrana y a Xavi Hernández para tomarse fotos con ellos.

Incluso en la transmisión del encuentro se observó el momento en el que el mediocampista Leonel López le pidió a Sergio Busquets que si intercambiaban las playeras en ese momento.

