Pumas: Favio Álvarez ve como responsables de los malos resultados a él y a sus compañeros

Los jugadores de Pumas están conscientes de que la falta de resultados es responsabilidad suya, y aunque solo tienen una victoria en lo que va del torneo, para Favio Álvarez la situación no es grave porque todavía tienen tiempo para levantarse.

"Obviamente la responsabilidad es totalmente nuestra, tenemos que estar tranquilos porque esto recién empieza, somos los mismos del semestre pasado, con bajas importantes, pero hay chicos que lo pueden suplir, hay que tratar de estar todos al cien para revertir esta situación.

"Somos los responsables y lo sabemos, somos los primeros que queremos revertir esto que tampoco está mal, pusimos la vara alta, perdimos dos partidos y parece que todo está mal", dijo Álvarez.

Incluso, el mediocampista auriazul dijo que ya están acostumbrados a las críticas, pero no las toman en cuenta, pues saben de lo que son capaces de hacer y lo demostraron el torneo pasado.

"Nos critican siempre, el torneo pasado íbamos bien y también nos criticaban. Confío plenamente en mis compañeros porque llegamos a una Final y no daban un peso por nosotros, y ahora no somos los peores. No me interesa lo que digan, confío en el trabajo y que vamos a revertir esta situación", expresó el jugador de Pumas.