Hernán Cristante: 'Talavera, de los jugadores que marcan tendencia'

Si alguien conoce a la perfección a Alfredo Talavera, es Hernán Cristante, técnico del Toluca. Y es que en el Apertura 2009, cuando el argentino dejó el marco de los Diablos Rojos, fue el actual portero de los Pumas quien se convirtió en el guardameta del infierno hasta el Guard1anes 2020 que llegó al Pedregal, y para el Clausura 2018 lo dirigió, por lo que se conocen bien.

Y este domingo se reencontrarán porque Universidad visitará el Estadio Nemesio Diez y será el primer regreso de Alfredo Talavera a Toluca, pero ahora como jugador auriazul, y Hernán Cristante reconoció la calidad del portero mexicano que ahora es figura de Pumas.

“Conozco bien a ‘Tala’. Es un jugador sumamente profesional, que le ha ido bien, sobre todo el torneo pasado. Es de esos jugadores que normalmente marcan una tendencia o marcan una diferencia, no es la excepción de los jugadores que hoy están en cancha y tienen mucha diferencia, hay muchos en el futbol mexicano que aún nos regalan sus cualidades y sus capacidades, empezando de ahí sabemos que no va a ser fácil”, dijo a RÉCORD.

Pero respecto al enfrentamiento con Pumas, el técnico del actual líder de la Liga MX, reconoció que a pesar de que los felinos no han tenido buenos resultados, Toluca no se confía, pues aunque ya no tienen los mismos jugadores que en el pasado, siguen manteniendo calidad en el plantel.

“Pumas es un rival complicado que no ha tenido los mejores resultados, es un equipo que tenía cierta dependencia en algunos jugadores, pero tampoco es tan real porque esos jugadores brillaron detrás de un funcionamiento y lo hicieron a través del equipo. Hoy el equipo sigue con esa intensidad, con esa idea de juego e identidad que le ha devuelto el técnico a lo que es Pumas, es un equipo difícil de superar, es un equipo bravo en la cuestión física, es un equipo rápido con jugadores de buen pie, es complejo. Va a ser un partido sumamente difícil”, señaló.



SE VALE ILUSIONARSE

Hoy, Toluca es el mejor equipo de la Liga MX, y aunque el torneo aún es relativamente joven, el técnico Hernán Cristante reiteró la confianza que tiene en su plantel y en que mantendrán los resultados para poder pelear por el título, sobre todo porque quieren dejar atrás los años en los que no han ganado nada, y por eso le agrada que su afición se ilusione.

“Hoy las circunstancias nos tienen arriba y sé que es por el buen trabajo. Le tengo mucha fe al plantel, tengo gran aprecio por lo que dan día a día, porque son un equipo humilde a la hora de trabajar. Sí da la sensación de que este equipo puede pelear, se han acomodado muy bien las cosas.

“Sí se vale (que la gente se ilusione). Me incluyo, nos ha dolido el pasado, no solamente los últimos dos años, sino el estar tan cerca y no haber obtenido esa copa, pero la gente tiene que estar con esa fe, con la ilusión y muchas veces te encuentras con grandes cuestionamientos y hoy sumados a lo que vivimos por el covid, devolverle un poquito a la afición la fe, la esperanza y la ilusión a través de lo que van haciendo los chicos”, dijo a RÉCORD.

Sin embargo, el entrenador argentino aseguró que toman las cosas de manera tranquila: “No le quito ni fe ni ilusión a lo que hago, pero insisto en que hay que ir paso a paso. Vamos a darle la espalda al jugador para que no sea el que le dé la grandeza al club sino que entienda que es un club grande y hay que dar el mejor esfuerzo. Todo esto da una sensación o esa realidad de volver a pelear.

“Me encanta que la gente se ilusione porque nosotros también nos ilusionamos y el hecho de estar ahí nos compromete a hacer un poco más”, señaló.