'Pantera', el apodo que solo Talavera le dice a Oswaldo Sánchez

El duelo entre Toluca y Pumas este próximo domingo podría tener un sabor especial para Alfredo Talavera, pues será su regreso al ‘Infierno’, sin embargo, ahora defenderá la portería felina, en la que se ha convertido en un referente desde su llegada.

Las actuaciones del arquero auriazul durante el pasado torneo destacaron en más de una ocasión y fue uno de los elementos clave para que los universitarios consiguieran mantener el buen paso hasta finalizar el semestre, incluso Oswaldo Sánchez consideró que cuenta con diversas cualidades que le convierten en un jugador con experiencia.

“Me parece que Talavera es un portero obviamente con mucha experiencia, consolidado, multicampeón del futbol nacional, seleccionado nacional, que su principal característica es esa fortaleza física, esa capacidad de reacción, me parece que maneja un gran juego aéreo y está viviendo un momento espectacular”, declaró en entrevista para RÉCORD.

Sánchez recuerda con especial cariño la relación que forjó con Tala cuando ambos se encontraban en Chivas, equipo en el que además consiguieron coronarse monarcas del futbol mexicano, precisamente ante los Diablos Rojos, equipo que tiempo más tarde defendería Talavera.

“La anécdota con Tala fue que nos tocó ser Campeones con Chivas, en ese 2006 de la Final contra Toluca. Y hay otro detalle con él que tiene un apodo que solamente él me dice, me dice ‘Pantera’ y eso nadie me lo dice más que él, es algo característico”, manifestó.

Al momento, Talavera sólo ha recibido tres anotaciones en las cinco jornadas que ha disputado en el 11 de Andrés Lillini y ahora buscará replicar el anterior marcador que consiguieron ante los Diablos Rojos, cuando se impusieron por la mínima diferencia.

