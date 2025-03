Pumas homenajea a Pablo Bennevendo por sus 100 partidos con el equipo

Pumas ha homenajeado a su canterano y en momentos capitán, Pablo Bennevendo. Este domingo previo al partido ante Rayados, el club universitario le entregó un reconocimiento al defensor por cumplir 100 partidos en la institución.

El lateral derecho mexicano, llegó al centenar de partidos oficiales con Pumas al ser titular en el duelo de Vuelta ante Alajuelense de CONCACAF Champions Cup, por lo que hoy se le hizo un homenaje.

Le dieron un reconocimiento | IMAGO7

En el Estadio Olímpico Universitario la directiva auriazul, encabezada por el presidente, Luis Raúl González y el vicepresidente deportivo, Miguel Mejía Barón, le entregaron a Pablo Bennevendo una playera con el número 100, como reconocimiento por su buena marca.

Bennevendo ha sido parte del cuadro Felino la Sub 13 con su primera temporada siendo la 2012-2013. El lateral derecho continuó su ascenso en la institución pasando por la Sub 15, Sub 17, Sub 20 e incluso con Pumas Tabasco. Tras todo ese proceso, la oportunidad en la máxima categoría para Bennevendo llegó en el Apertura 2021.

El presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González junto al vicepresidente deportivo, Miguel Mejía Barón, le entregaron a Pablo Bennevendo, en compañía de su familia, la playera de sus 💯 juegos con Pumas.



¡A seguir por ese camino, Pablo! #DePumasSoy… pic.twitter.com/rOxKFKrupE — PUMAS (@PumasMX) March 16, 2025

Bennevendo con Pumas

En los 100 partidos disputados con Pumas, el defensor mexicano suma 7.421 minutos para un promedio de 75 por partido. En este tiempo ha logrado sumar una anotación y cinco asistencias.

Sus encuentros están divididos en, 89 de Liga MX, 4 de Concachampions y 7 de Leagues Cup.

Llegó a 100 partidos | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Chivas apelará veto al Estadio Akron para el duelo con Cruz Azul de Jornada 13