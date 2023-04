Antonio Mohamed inició con el pie derecho su etapa como director técnico de Los Pumas con una victoria de 3 a 1 en el Estadio Olímpico Universitario. Después de este resultado positivo, el estratega argentino dejó claro que el equipo no está para respetar jerarquías y tienen que fijarse más en el rendimiento.

"Todos están comprometidos, todos quieren jugar, todos quieren ganar. La verdad es que yo no voy a ver el nombre de nadie, voy a ver el rendimiento, va a jugar el que yo crea que tiene que jugar, esa es la verdad. Hoy no estamos para respetar jerarquías o ver nombres, si no para poner a los que están mejores, eso es lo que vamos a hacer siempre respetando la justicia deportiva", sentenció el 'Turco'.

Nadie tiene el lugar asegurado... ¡Siempre jugarán los que estén en mejor momento! Lo afirma Antonio Mohamed en conferencia de prensa. pic.twitter.com/npvMs0dsRO — Dale Azul y Oro (@DaleAzulyOro) April 9, 2023

Después de cosechar estos tres puntos, los del Pedregal aún tendrán tres partidos para seguir aspirando a terminar de tro de los 12 primeros para lograr colarse al repechaje de este Clausura 2023. Respecto a esta situación Mohamed señaló lo siguiente: "Siempre ganar es importante, la sensación es de alegría, pero tambien de que tenemos mucho por trabajar y corregir. Lo más importante es el cambio psicológico, ya que cuando un equipo pierde mucho es algo complicado".

El entrenador argentino también destacó la valentía que tuvo su equipo para darle la vuelta al marcador después de ponerse abajo tan rápido en el partido: "A pesar de que ganamos, empezamos perdiendo a los 30 segundos, eso es difícil cuando las cosas vienen cambiadas. A pesar de eso el equipo tuvo esa valentía para darle vuelta a eso".

Finalmente el entrenador de los felinos agradeció a los aficionados por el recibimiento qué le brindaron en su debut con este equipo: “Un poco exagerado. Entiendo que todos quieren ser campeón pero hay que ser mesurados. Agradezco las muestras de cariños estoy muy comprometido con el equipo y la institución. Vamos a seguir trabajando”.

