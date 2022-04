Pumas: Juan Ignacio Dinenno, baja para el partido contra Chivas

Juan Ignacio Dinenno no jugará este sábado ante Chivas en el Estadio Akron. Y es que el delantero de Pumas tiene molestias musculares, por las que el cuerpo técnico decidió que no tenga actividad; sin embargo, RÉCORD pudo saber que se descartó que sea un desgarre, y se espera que esté recuperado para poder jugar la Ida de la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf, el próximo miércoles en Ciudad Universitaria.

Incluso, esta no es la primera vez que el goleador argentino se pierde un partido por lesión, pues al arranque del torneo padeció un problema en la rodilla y terminó teniendo actividad hasta la Jornada 3.

Al margen, Andrés Lillini, técnico del Club Universidad, compartió que a pesar de las lesiones en sus futbolistas, ha podido sustituir correctamente.

"Ellos (los jugadores) me dan la posibilidad de poder poner los y echado mano de la Sub 20 y Pumas Tabasco hoy que son los equipos que más me surten, le a dado continuidad a varios de ellos y otros no como el caso de Jerónimo y Amaury que tienen lesiones que son de tiempo porque tiene mucho dolor y aparecen otros como Trigos y Ruvalcaba", dijo a RÉCORD.

