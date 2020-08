Pumas: Lillini descartó que función de Dinenno sea la de salvar al equipo

El técnico interino del Club Universidad, Andrés Lillini, aseguró ser autocrítico con el rendimiento que hasta ahora han mostrado sus dirigidos en la Liga MX y consideró que la función de los delanteros como Juan Dinenno es auxiliar al equipo con sus goles.

“Con Gallos fue un tú por tú en donde realmente si era un empate no estaba mal, pero a los delanteros los tenemos para hacer goles. Si Dinenno hace los goles para eso está, que Juan nos haya salvado esa es la función de Juan Dinenno dentro de la cancha. No es que todo lo malo que hace el equipo Dinenno nos salva, tenemos lapsos, soy el primer autocrítico del equipo, tenemos lapsos que no jugamos bien al futbol y nos superan”, declaró en conferencia de prensa.

Además, el estratega argentino manifestó el afán que tiene el equipo por mostrar mayor coordinación en el sector ofensivo, por lo que deberán poner especial atención en los delanteros con los que cuenta el plantel.

“Creo que tenemos que trabajar en aspectos que a veces nos lleva a tener esos dos delanteros adentro del área, nos lleva al afán de buscarlos mucho y de forma equivocada, somos un equipo que debe tratar en insistir en el trato del balón y ser coordinados en acciones ofensivas”, expresó.

