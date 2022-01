Pumas: Martín Bravo regresó a CU para observar el partido vs Toluca

Después de varios años, Martín Bravo volvió a pisar el Estadio Olímpico Universitario. Y es que el exdelantero aprovechó sus vacaciones a la Ciudad de México para ir al partido entre Pumas y Toluca, y no pudo evitar que lo invadieron los recuerdos de todo lo que vivió en la cancha donde fue Campeón en dos ocasiones (Clau. 09 y Clau. 11).

"Tenía un buen rato de no venir a CU, a México sí vengo seguido, pero al estadio no. Y muchas emociones, muchos días gloriosos y me pone contento ver a Pumas.

"Mis hijos eran chiquitos y me preguntan 'cuántos partidos jugaste acá', es lindo. Hay gente que me ha pedido fotos y eso me deja contento porque significa que he dejado algo lindo y positivo en el club, y eso es lo más importante, dejar huella, y creo que yo en Ciudad Universitaria dejé algo lindo", dijo a RÉCORD, al tiempo en que recordó algunos de los mejores momentos que vivió en el Olímpico.

"Muchísimos recuerdos. Obviamente lo primero que se me viene a la cabeza es el último campeonato (Clau. 11) que pudimos disfrutar acá con la gente y darles esa satisfacción de disfrutar un campeonato en casa", expresó.

Finalmente, la 'Rata' expresó la confianza que tiene en que Pumas tenga un buen torneo.

"Los sigo bastante y más allá de todo el equipo ha respondido y ha sacado esa garra metiéndose en Finales. Están en proceso de consolidación y esperemos que este torneo consigan la regularidad que necesitan para que también la gente pueda estar tranquila", señaló.

