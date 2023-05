Pumas: Mohamed aseguró que habrá dos o tres refuerzos más, tras confirmar a Ergas y Alcalá

Pumas no quiere quedarse atrás con los refuerzos, por lo que rápidamente se puso a trabajar y ya sumó a su segundo jugador, Robert Ergas, procedente del futbol sudamericano para reforzar la defensa de cara al Apertura 2023.

Tal parece que todos los rumores que colocaban a Ergas en el club universitario terminaron por hacerse realidad. Antonio Mohamed fue el encargado de confirmar esta noticia y dar las especificaciones: "Ergas es un jugador que llega libre, es una posición que queríamos reforzar (lateral) . Aprovechamos las posibilidades y ya está con nosotros".

El jugador llega procedente del Defensor Sporting Club de Uruguay; sin embargo, durante este último año estuvo a préstamo con el Cerro Largo FC. En este último club logró jugar en 30 partidos y colaborar con una anotación y dos asistencias. De cara a esta primera aventura por México, el lateral izquierdo firmó por dos años para ayudar en este sector al equipo.

Cabe destacar que esta es la segunda contratación para el equipo del Pedregal de cara al próximo torneo, ya que por la mañana se confirmó que Gil Alcalá también regresará a la institución al finalizar de manera anticipada su préstamo. Sin embargo, esto no significa que estos dos elementos vayan a ser los únicos futbolistas nuevos que vistan la playera universitaria, ya que el estratega argentino comentó que espera que en las próximas semanas lleguen 2 o 3 refuerzos más.

"Faltan dos o tres personas más, pero estamos en esa búsqueda. También ya llegó Gil Alcalá, que ya estuvo con nosotros. Seguramente llegarán centrales, mediocampistas, y un delantero".

Finalmente el Turco habló sobre el futuro de Meritao: "A veces se piensa que un jugador se puede ir y al final el mercado no da o no conseguimos un jugador mejor y se tiene que quedar. No voy a hacer pública ninguna salida, pero si los que van llegando, cuando se vaya algún jugador, el club lo anunciará de manera oficial".

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: AMÉRICA: KEVIN ÁLVAREZ CERCA DE CONVERTIRSE EN NUEVO JUGADOR DE LAS ÁGUILAS