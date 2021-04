Pumas: Nico Freire, con la ilusión de 'echar raíces' en Universidad

Pumas se aferra al milagro de estar en el Repechaje, y de donde está tomando fuerza es de su defensa.

A pesar de que la situación de Universidad es difícil, en lo que va del torneo sólo han recibido 11 goles, por lo que es la segunda mejor defensa del Torneo Guard1anes 2021, y hace 10 años que los universitarios no habían tenido una zaga tan efectiva, pues en el Clausura 2011, justo cuando ganaron su último título, por lo que la esperanza de calificar sigue viva y se apoyan en su mejor defensor: Nicolás Freire, quien ha jugado todos los minutos de la temporada.

“Es un logro personal (el estar jugando todos los partidos). Desde que debuté en Primera tuve muchas lesiones, algunas más graves que otras y el hecho de que hoy me encuentre en esa posición es sin duda de privilegio y estoy totalmente agradecido con el cuerpo técnico que me da la confianza, a mis compañeros, toda la gente del club que me hace sentir querido. Es un muy buen momento que lo estoy disfrutando, que lo estoy agradeciendo y viviendo más que otra cosa, porque esto pasa rápido y es un mensaje para los chicos, que esto pasa rápido y siempre me lo decían los más grandes a mi, mirarlo como un día más o un día menos, y el hecho de que siga sumando minutos, que sea uno de los que más ha jugado es un orgullo para mí y estoy muy contento por eso”, dijo a RÉCORD.

Hoy, el central argentino es el único jugador de Pumas que ha disputado los mil 440 minutos que se han jugado en el torneo. Y aunque apenas cumplirá su segundo año como jugador auriazul, reconoció que le gustaría echar raíces en el club del Pedregal.

“Me gusta eso de hacer mi propia historia, sí (dice sonriendo). La gente dentro de todo me tira siempre buenas vibras y me están surgiendo sentimientos lindos, y vamos a ver qué pasa, pero sí, hacer mi propio camino”, expresó.

