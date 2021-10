Pumas: ¿Por qué La Rebel ignoró a jugadores con el 'Goya'?

Qué mayor muestra de enojo de la porra con el equipo, que no unirse en su ‘grito de guerra’. Y eso fue justo lo que ocurrió el domingo entre Pumas y La Rebel en el Estadio Azteca, ya que después de haber perdido 2-0 con América, los jugadores caminaron hacia la cabecera sur donde estaba su barra para todos juntos gritar Goya; sin embargo, su afición los dejó solos, hecho que a decir de ‘Jonh’, líder de La Rebel, no estaba planeado, pero es una muestra del enojo que hay ante la falta de resultados.

“La afición está enojada por los malos resultados no de uno, de dos torneos. Gracias a Dios perdió Tijuana porque sino estaríamos en último lugar. Y para el nombre de Pumas, la institución, la UNAM, la afición, no es justo que estén ahí. El Goya es costumbre, pero la gente esperaba una alegría de su equipo, la gente estuvo ahí, no le fallamos al equipo y ni eso nos pudieron dar.

“Después de perder, de los resultados del torneo, de la grosería de la directiva con La Rebel, había enojo, y los jugadores fueron a echar el Goya pensando que les reconoceríamos su esfuerzo, pero no era el momento, les faltó un poquito de tacto, ofrecer disculpa y retirarse; el apoyo ahí está, pero la gente no quiso echar el Goya y tiene razón”, dijo a RÉCORD.

Incluso, el líder de La Rebel, explicó que “se creen las declaraciones de Lillini de que juegan bien, que llegan y no se han dado los resultados, cada ocho días dice lo mismo y los jugadores se creen ese discurso, pero no se dan cuenta que van casi en el último lugar.

“La Rebel está totalmente con los canteranos, son los menos culpables de esta situación, ellos hacen su esfuerzo, sienten los colores. La molestia de La Rebel fueron las malas contrataciones para este torneo; sí hacen su esfuerzo (los refuerzos), pero los canteranos no tienen nada que aprenderles a los brasileños, al ecuatoriano, los canteranos deben tener una figura que los guíe, sólo están exhibiendo a los canteranos”, dijo.

