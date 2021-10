Lillini tras derrota ante América: 'El discurso no se desgasta, los jugadores creen y llegan al área'

El panorama de Pumas luce cada vez más complicado, pero la esperanza se mantiene en el equipo. La derrota que los universitarios sufrieron a manos del América, no merece ninguna justificación, dese el punto de vista de Andrés Lillini, aunque el técnico aún apela al discurso que mantiene en su plantel.

“No está perdido, faltan seis jornadas, creo que el equipo puede hacerlo. La realidad es que estamos lejos y así va a ser muy difícil, se hace complicado porque cada vez estamos más lejos de los 12. El discurso no se desgasta. Los jugadores me creen, si los jugadores no me creyeran no llegaríamos nueve veces al área, el discurso no cambia porque si cambia, cambio yo”, declaró en conferencia.

De nueva cuenta, la falta de contundencia afectó de la peor manera a los auriazules. El estratega felino contabilizó al menos seis oportunidades claras de gol, de las cuales ninguna se concretó, pero sabe que aún quedan fechas por disputar y externó la confianza que tiene en sus jugadores al asegurar que podrán sacar adelante esta situación.

“Que la gente que creyó desde el primer momento siga creyendo porque estos jugadores lo vana sacar adelante, estoy convencido. No estoy con rodeos, no me voy a esconder. El plantel no tiene menos que otros y lo van a luchar hasta el final”, explicó.

Además, dejó en claro que su equipo se esfuerza por hacer de la mejor manera su trabajo y por aspirar a estar en la parte alta de la clasificación, aunque a veces los resultados no sean tan favorables y a pesar de que buscaron el empate ante las Águilas, el resultado no se les dio.

“El equipo no se recupera porque no hacen gol, pero se recuperó porque no dejó de llegar. Intentamos por todos los momentos, pero no lo pudimos hacer, un rival de estos te hace cinco, seis goles. Estábamos buscando empatar y en una contra nos hacen el segundo”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA VS PUMAS: LA VIOLENCIA SE APODERÓ DE LAS TRIBUNAS DEL AZTECA AL FINAL DEL PARTIDO