Pumas: Rafa Puente buscará la fórmula para no resentir la baja del Palermo Ortiz ante Atlas

Pumas llegará al partido contra Atlas con una posesión de balón que podría verse mermada ante la baja del Palermo Ortiz; además de que deberán de improvisar en la defensa por la ausencia de sus centrales titulares.

La escuadra auriazul se ha mostrado fuerte en casa al conseguir dos victorias; sin embargo, para este compromiso las cosas pintan un poco más complicadas. Ya que para este compromiso ante los rojinegros, Ortiz deberá de cumplir su partido de sanción por la roja que recibió ante Tijuana.

La baja del Palermo golpea directamente a la posesión del equipo, ya que el defensor central es su líder en la posesión. El dorsal 25 domina en el equipo en los pases acertados con 189 (90.8 de efectividad). Pero esto no es todo, ya que también ha demostrado su cualidad al momento de recuperar balones al tener 29 recuperaciones y a la defensiva a realizado 32 rechaces.

Sin embargo, está no será la única ausencia para la escuadra auriazul, ya que tampoco podrán contar con Eduardo Salvio debido a una lesión. El futbolista argentino también se ha vuelto una pieza fundamental, ya que es el que más tiros a gol a realizado con 11 y es el líder en 1 vs 1 en ofensiva con 11. "Son dos jugadores muy importantes para nosotros. Tanto Salvio como Pale nos han ayudado muchísimo, no hay nada que hablar", comentó Higor Meritao.

Estos dos elementos se sumarían a la baja de Nicolás Freire, ya que no ha podido recuperarse de la molestia física. A pesar de esto, Meritao se mostró positivo por la plantilla que tienen: "Tenemos un plantel muy completo, la otra vez Jhonathan entró el otro día a suplirlo y lo hizo bien"

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HIGOR MERITAO: "ESTAMOS TRABAJANDO MUY FUERTE PARA CLASIFICAR ENTRE LOS CUATRO PRIMEROS"