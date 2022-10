Pumas: Rafa Puente Jr. recordó su paso por la Cantera universitaria

Rafael Puente Jr. fue presentado como nuevo director técnico de Pumas y durante su inducción aseguró ser formado en la Cantera auriazul aunque debutó con Atlante.

"Llegué a probarme a Pumas a los 12 años a las clásicas pruebas masivas que antes se hacían, de tierra", dijo Puente del Río para el club.

"Me probé y el señor Roca tomó la decisión que me quedara en el equipo, pero me vio chico y flaquito y me sugirió ir el siguiente año, pero ya sin hacer prueba. Regresé un año después y me quedé en las fuerzas básicas del club. El señor Roca fue mi primer entrenador y fui pasando por las categorías 14,15,16,17, tercera, segunda y primer equipo. Me dirigió Germán Tello, Juan Antonio Luque, Rafael Amador y Alfonso Rendón", añadió.

Además, reveló que aunque muy pocos o nadie recordaba, estuve en la banca en un partido de Pumas del primer equipo.

"Subí al primer equipo por decisión de Roberto Saporiti. Pude salir a la banca solo una vez, no debuté. Ese fue mi pasar por el club", señaló el entrenador.

Además, el nuevo estratega auriazul recordó sus mejores momentos en la Cantera felina.

"Jugaba de centro delantero, me distinguí por ser goleador. De hecho, en el Torneo de los Barrios fui subcampeón de goleo. Perdimos la final ante América. Estando en Pumas fui convocado varias veces a la Selección Mexicana Sub-20. Después fui retrasando mi posición y jugué como mediapunta", sentenció Puente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: RAFA PUENTE FUE PRESENTADO COMO NUEVO ENTRENADOR UNIVERSITARIO