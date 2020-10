Pumas: Sebastián Saucedo confesó que tuvo Coronavirus por tres semanas

Una lesión muscular ha impedido que Sebastián Saucedo tenga actividad en el Torneo Guard1anes 2020; sin embargo, no ha sido sólo ese problema el que ha tenido que sortear, pues el medicampista de Pumas padeció Covid-19, y eso también hizo que quede más tiempo fuera de las canchas.

“Mucha gente no sabe que llevo dos meses, pero entre esos dos meses llevé tres semanas enfermo de Covid y no lo publicamos porque no estaba jugando, y mucha gente no sabe que me volví a lesionar”, dijo a W Deportes.

Incluso, en lo que respecta al problema muscular, Saucedo reconoció que él ha tenido parte de responsabilidad en no recuperarse en el tiempo que estaba establecido, pues por algunos errores su regreso se ha ido alargando, por lo que ya mejor piensa en jugar hasta el siguiente torneo.

“Estoy bastante triste por el tema de la lesión porque la lesión ya iba llegando desde la Copa por México, yo también me echo la culpa porque no supe cuidarme en el tema de mi lesión de que si hago terapia o tina de hielo, lo hacía, y hay muchas veces en que yo podía hacer estiramientos extras, no sé, yoga, por eso también me echo la culpa un poco, pero la verdad es que también la afición ve la lesión y es para mí lo más difícil, ven que no estoy y me preguntan cuándo voy a estar y mucha gente no sabe la dificultad que puede pasar. Quiero ser un referente sino es en este torneo, sí para el otro, me deja tranquilo porque sé que se van a dar las cosas poco a poco”, expresó.

