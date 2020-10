Pumas vs Chivas: Talavera, sin preocupación de que César Ramos sea el silbante del juego

El árbitro para el duelo del sábado entre Pumas y Chivas será César Ramos, pero eso no inquieta a Alfredo Talavera. Y es que luego de que el silbante lo haya expulsado en dos ocasiones (una con Toluca y la otra con Pumas) pareciera que la relación entre ellos no es buena; sin embargo, el portero de Universidad dejó claro que para él no importa quién sea el árbitro del partido que sea.

“El árbitro que venga siempre viene a hacer su mejor trabajo. No me causa nada que sea César o el que sea, no me interesa, nosotros buscamos concentrarnos en lo nuestro, tanto el rival y el árbitro son factores distractores que no podemos controlar, y nosotros sólo controlamos lo que hacemos en el campo”, dijo.

En tanto, Talavera reconoció que aunque tanto él como sus compañeros tienen mucho por mejorar, están disfrutando al máximo el paso que llevan en el Torneo Guardianes 2020, pero están conscientes de que deben ganar todo lo que les viene, sobre todo en la Liguilla.

​

“Las Liguillas no se juegan se ganan. Hay mucho que podemos mejorar y puede sonar trillado, tácticamente tenemos que ser mejores, cuidar más la pelota y que eso nos pueda hacer más agresivos, más contundentes. Estamos viviendo como equipo un torneo espectacular y hay que vivirlo y gozarlo con responsabilidad y seriedad, y se viene una Liguilla que todos queremos y en eso me enfoco”, explicó.

