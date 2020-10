Alfredo Talavera: 'Llegar a Pumas, una de las mejores decisiones de mi vida'

Alfredo Talavera está completamente entregado a Pumas. Incluso, el portero dejó claro que desde que concretó su llegada al Pedregal estaba convencido de que le iría bien, y hoy que están entre los primeros lugares del torneo, confirma que haberse convertido en jugador felino fue de las mejores decisiones que ha tomado.

“Sabía que las cosas iban a salir así porque lo imaginé, lo decreté. Si lo crees, lo creas y nadie te puede decir que no, y desde que me quedé sin equipo y llegué a Pumas juré que iba a entregar lo mejor. Al llegar aquí tenía que ser alguien que sumara y más porque no soy de la cantera, no tenía que llegar como uno más, tenía que ser un jugador diferente, uno que sumara.

“Es una decisión de las más importantes que he tenido en mi vida, sin duda es haber llegado a esta institución desde el primer Zoom, ahí surgió todo, desde ahí se vio la seriedad del club y estoy agradecido; claro que sí es una de las decisiones más importantes de mi vida”, dijo.

Y es tal la entrega del guardameta de 38 años, que aclaró, que pese a ser el más veterano del plantel, entrena al parejo de los más jóvenes, pues sabe que tiene un compromiso grande con Universidad.

“El día que yo administre mis entrenamientos, ese día me voy a retirar; el día que ya no haga lo que el chavito de 23 me voy, yo trabajo como si fuera el novato, el día que no lo haga me voy porque no voy a jugar ni con la institución ni con mi cuerpo, el día que ya no pueda hacerlo voy a pensar en el retiro”, explicó.

