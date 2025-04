Pumas vs Whitecaps fue suspendido varios minutos por apagón en el estadio

En el duelo entre Vancouver Whitecaps y Pumas, la luz del BC Place se fue en repetidas ocasiones durante el segundo tiempo de la Ida de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup. En un lapso de 10 minutos fueron tres apagones los que se produjeron en el recinto canadiense mientras el balón se encontraba en juego.

Alrededor del minuto 60, las luces del estadio se prendieron y se apagaron de una manera similar cuando se festeja un gol. Posteriormente, nuevamente ocurrió esto, sin embargo, el balón justo había salido por la línea de banda, por lo cual el árbitro decidió continuar el juego con normalidad.+

Hubo dificultades técnicas | MEXSPORT

Fue ya en el minuto 70 cuando las luces que alumbran la cancha se apagaron por completo. Ante esto, el árbitro central del juego, Keylor Herrera, se acercó con el cuarto árbitro y con un comisionado de CONCACAF para ver cómo se procedería. Después de esto, fueron casi tres minutos los que el juego tardó en reanudarse nuevamente.

Luego de este último apagón, Vancouver Whitecaps se puso en ventaja sobre Pumas en una jugada procedente de un tiro de esquina, la cual terminó por mandar al fondo de las redes Brian White. Tras esto, el estadio no volvió a tener complicaciones con la luz y el juego pudo desarrollarse con normalidad nuevamente.

La cancha quedó a oscuras | CAPTURA

Además del problema con las luces, este no fue el único problema que presentó el BC Place durante este juego, pues un día antes, Efraín Juárez mencionó en conferencia de prensa que el campo no estaba en las mejores condiciones. De igual manera, hoy no estuvo cerca de llegar ni al 50% de su capacidad, pues de 54,500 localidades disponibles, solo hubo 12,356 fanáticos.

The lights went out during the Concacaf Champions Cup tie between the Vancouver Whitecaps and Pumas 🙃



(via @FOXSoccer)pic.twitter.com/APFty0ETI3

— B/R Football (@brfootball) April 3, 2025