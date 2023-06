Rafa Puente Jr: 'Siempre he pretendido ser el mejor cuando he sido entrenador'

Rafael Puente del Río no ha podido tener el éxito deseado en los equipos que ha dirigido, en su último proyecto, fracasó con los Pumas de la UNAM, pero el entrenador mexicano señaló que él ha pretendido ser el mejor DT en los equipos a los que ha comandado.

Sin embargo, Puente del Río dejó en claro que la responsabilidad de un director técnico llega hasta cierto punto, pues los futbolistas son los encargados de ejecutar el plan dentro de la cancha por 90 minutos cada partido.

“Esta profesión (ser DT) tiene una complejidad muy relevante que 'querer no es poder', porque al final yo siempre he pretendido, cuando he sido entrenador, ser el mejor. Me preparo para eso y pongo todo el empeño en tratar de ser el mejor.

“Pero al final querer no es poder porque hay una particularidad que tú no ejecutas. Tú provees a los futbolistas de herramientas, tú los pones en contexto de qué van a enfrentar, tratas de que estén a la altura de lo que va a demandar la competencia, pero después, la ejecución les corresponde a ellos”, analizó Rafael en entrevista con Ricardo Peláez.

En ese mismo sentido, el exentrenador de equipos como Querétaro, Atlas y Pumas, señaló que no tiene nada que ver la nacionalidad, pues ese tipo de circunstancias se viven en el futbol internacional.

Ahora es mejor DT

Sobre su último proyecto con la UNAM, Rafa Puente Jr. reveló que hoy en la actualidad se siente un mejor entrenador por todo lo que aprendió de Miguel Mejía Barón, además de que ha aprendido casas de otros grandes exentrenadores, como Manuel Lapuente.

“El privilegio más grande, el más grande fue representar a una institución a la que le profeso un gran cariño como es Pumas, pero el segundo más grande fue haber tenido como mentor, pegado las 24/7 a un tipo como Miguel Mejía Barón, y el día de mi conferencia de prensa de presentación lo dije: 'Miguel, me da pena, te voy a molestar más que tú mujer, voy a estar encima de ti'.

“Y ahí están los hechos, estuve pegado a él. Yo hoy soy mucho mejor entrenador de lo que era antes de entrar a Pumas y en gran parte fue gracias al cobijo, a la mentoría y a todos los consejos y opiniones que me dio Miguel”, reflexionó.

