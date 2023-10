¿Se olvida de Pumas? 'Chino' Huerta sueña con jugar en Europa: 'Es mi objetivo'

Objetivo: Europa. El sueño europeo sigue vigente para César Huerta y es por eso que el atacante busca mantener su más alto nivel, tanto con Pumas como con la Selección Nacional, para poder encontrar la oportunidad de probarse en el ‘viejo continente’.

“Creo que soy un tipo muy inteligente, sé tomar las cosas buenas y lo malo lo sé desechar. En entrevistas anteriores he dicho que uno de mis objetivos es poder ir a Europa, competir en a la élite del futbol y eso me lo va a permitir el trabajo y aspiro a muchas grandes cosas que sé que manteniendo este nivel, el enfoque y la humildad, me va a permitir cumplir mis sueños”, dijo para TUDN.

Sin embargo, el ‘Chino’ es consciente de que debe tener paciencia y estar enfocado en su presente, incluso aseguró que ya piensa en el próximo partido que tendrá el conjunto tricolor ante Alemania, mentalidad que considera le ayudará a continuar con sus aspiraciones en grande.

“Siempre lo digo que voy paso a paso. El martes es el partido más importante, ya lo tengo en mente, mañana me levanto con el partido del martes en mente. Creo que viviendo así de intenso puedo aspirar a muy grandes cosas”, afirmó.

