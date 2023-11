'Se vale que se ilusionen': Adrián Aldrete a la afición de Pumas

Hoy arrancan los Cuartos de Final entre Pumas y Chivas, y aunque con mesura, Adrián Aldrete, capitán auriazul, le pide a su afición que mantenga la misma ilusión que incluso hay dentro del propio equipo; sin embargo, advirtió que van paso a paso y el primero es este jueves el partido de Ida en Guadalajara.

"Claro (se vale que la gente se ilusione), adentro lo que se vive aquí en el vestidor y en cancha es que sí nos ilusionamos obviamente, pero al partido que viene, créeme que no pensamos más allá del que viene porque somos un equipo que no nos sobra nada, somos un equipo que tenemos que estar al día, paso a paso porque las veces que nos hemos distraído, aunque sea un poco no nos han salido las cosas.

"Somos un equipo que dependemos del día a día, de que el equipo esté enfocado al cien por ciento en un solo objetivo y ese objetivo es este partido, incluso yo lo pondría ahorita en enfocarnos sólo en el partido de Ida porque a pesar de que es el mismo rival, que se juega la misma semana, son circunstancias distintas cada partido y eso tenemos que meternos en la cabeza", dijo a RÉCORD.

Y aunque el lateral universitario confía en él y sus compañeros, recalcó que están preparados para enfrentar la mejor cara de Chivas.

'Ellos descansaron a dos jugadores (Sepúlveda y Alvarado) importantes y Liguilla es un torneo totalmente distinto, se juega distinto, va a ser importante la parte mental y tratar de hacer un partido perfecto. Pensaremos que viene el mejor Chivas y que nos vamos a enfrentar a la mejor versión de Chivas para nosotros sacar la mejor versión de Pumas.

"Insisto, nosotros tenemos que pensar que vamos a encontrarnos a la mejor versión, no podemos aflojar ni mucho menos, tenemos que hacer un juego perfecto en todos los aspectos y sacar cada quien la mejor versión de cada uno de nosotros", expresó.

