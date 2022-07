Sergio Busquets sobre juego ante Pumas: 'Los clubes mexicanos son duros, fuertes e intensos'

Pumas se medirá ante el Barcelona en la edición 2023 del trofeo Joan Gamper, el próximo 7 de agosto en el Estadio Camp Nou.

Y Sergio Busquets, que se encuentra en Estados Unidos en gira con el Barcelona, habló sobre el duelo ante los universitarios.

"Pumas es un gran equipo mexicano, los equipos mexicanos son duros, fuertes, son intensos y seguro que aunque estén inmersos en otra liga y en otro momento de la temporada, van a querer dejar una buena imagen. Será un partido competido, va a ser una fiesta, saben lo que significa el Gamper para nosotros, así que ojalá sea un partido muy bonito y ganemos", dijo el mediocampista.

Por otro lado, el mediocampista español habló sobre la posibilidad de llegar a la MLS después de que termine su contrato con los blaugranas.

“No descarto nada. Es verdad que eso mi último año de contrato y todo el mundo lo sabe, pero me centro en acabar bien este año, hay muchas cosas con el club y las selecciones y me centro en disfrutar, en competir al máximo y mantenerme en el mejor nivel. En el futuro se verá. Siempre he dicho que me gusta mucho venir a Estados Unidos y la Liga y en un futuro se sabrá, todavía no hay nada y es demasiado pronto

