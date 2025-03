Sergio Ramos minimiza su expulsión ante Pumas: 'No me iba a ir de esta liga sin una roja'

El defensor español Sergio Ramos vivió su primera expulsión en la Liga MX durante el enfrentamiento entre Rayados de Monterrey y los Pumas de la UNAM. El experimentado zaguero vio la tarjeta roja en los minutos finales del encuentro tras una agresión sobre el delantero auriazul Guillermo Martínez.

En una jugada de contacto, Ramos y Martínez protagonizaron un choque cuerpo a cuerpo, desatando la reacción del español, quien propinó una patada al atacante universitario. El árbitro no dudó en sancionar la acción y le mostró la tarjeta roja de manera inmediata. Este incidente generó un conato de bronca entre jugadores de ambos equipos, aunque la situación no escaló a mayores.

Agredió a Martínez | IMAGO7

A pesar de la expulsión, que lo dejará fuera del próximo compromiso de Monterrey ante Xolos de Tijuana, Ramos tomó con humor la situación y minimizó su castigo en redes sociales. A través de una publicación, el defensa compartió un mensaje en el que celebró la victoria de su equipo y bromeó sobre su tarjeta roja:

"Victoria muy importante ante un rival complicado en un campo difícil. Tiempo para descansar y pensar en el siguiente. P.D.: Estaba claro que no me iba a ir de esta liga sin una roja. ¡+3 y seguimos!", comentó el defensor.

Very important win away from home against a difficult team. Time to rest… pic.twitter.com/AEHm6O0iu3

— Sergio Ramos (@SergioRamos) March 17, 2025