Turco Mohamed tras empate vs Toluca: 'Pumas con este nivel va a ganar muchos partidos'

Un Pumas errático. Antonio Mohamed reconoció que su equipo erró por lo menos ocho oportunidades claras de gol; sin embargo, el director técnico universitario señaló que esto no le preocupa.

Los felinos sacaron el empate a uno ante Toluca en el regreso de la Liga MX en CU, pero este resultado pudo haberse transformado en una victoria si los locales hubieran tenido más claridad frente al arco. A pesar de esto, Mohamed comentó que no está preocupado: “Me preocuparía si jugáramos como con Pachuca. El equipo con este nivel seguramente va a ganar muchos partidos, eso no me preocupa”.

"Erramos muchos goles, eso está claro. Al principio del partido el equipo recibió un gol de la nada, pero supo reponerse, generó, jugó y fue mejor que el rival. Tuvimos ocho oportunidades claras que solo pudimos concretar una, pero estoy convencido que jugando de esta manera vamos a ganar mucho más de lo que vamos a perder", agregó el estratega del equipo del Pedregal.

Respecto al estado físico de la plantilla, el Turco resaltó que están cansados después de competir en la Leagues Cup, pero se recuperarán: "El equipo corrió y lucho hasta el final, obviamente estamos cansados pero tenemos tres días para recuperarnos y llegar de la mejor manera para el próximo partido".

Cabe destacar que este cansancio podría condicionar el once inicial que presenten ante Juárez el próximo martes. "La verdad que todavía no lo sé (el once que va a utilizar), veo a los chicos muy cansados, tenemos un partido muy rápido que es el martes. Si alguno está cansado, seguramente haré algún cambio, si están todos bien, seguramente repetiré el cuadro, pero es algo prematuro", sentenció Antonio Mohamed.

