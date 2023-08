'Turco' Mohamed tras ser goleado: "Juárez fue mucho mejor en las dos áreas"

Pumas perdió 4-1 con los Bravos de Juárez, y Antonio Mohamed, técnico auriazul reconoció la superioridad de su rival; sin embargo, advirtió que no es momento de hacer juicios ni de sacar conclusiones, pues eso será al término del torneo.

“Ellos fueron mucho mejor en las dos áreas, no hay ningún tipo de dudas, fue un golpe y ahora nos tenemos que levantar, y las cuentas las hacemos al final, no ahora. Uno nunca imagina un resultado tan duro, es un golpe y veremos cómo nos recuperamos

“El resultado siempre es el reflejo de lo que pasa, Talavera tapó muchas pelotas, nosotros no, el rival jugó más agresivo en situaciones y marcaron la diferencia del partido”, dijo.

Asimismo, el ‘Turco’, reconoció que su equipo cometió errores que les costaron caro, y aunque el marcador fue escandaloso, dijo que para él no se debió a problemas defensivos. Además de que expresó que, pese a lo cercano del próximo juego, donde recibirán a Tigres, primero tienen que asimilar la derrota.

“Fueron distracciones muy puntuales, creo que marcaron el rumbo del partido y ahí se marcó la diferencia, no es un problema del área defensiva, al contrario, lo que sí es que el rival nos ganó muy bien y justamente… No me he puesto a pensar en eso, estamos digiriendo la derrota”, señaló.

