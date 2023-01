Víctima de Dani Alves declaró: "Comenzó a pegarme de bofetadas"

Dani Alves fue detenido tras una presunta agresión sexual el pasado viernes, este lunes el ahora exjugador de los Pumas de la UNAM el diario "La Vanguardia" ha dado a conocer fragmentos de la declaración de la demandante en el caso del futbolista brasileño.

En estas declaraciones, que no han cambiado desde el pasado 2 de enero del año en curso, la víctima detalla lo ocurrido durante los más de 15 minutos que estuvo en el baño con el futbolista.

"Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensé que habría otra zona VIP. Con solo entrar, le dije que me quería ir, y me dijo que no podía. Insistí en que me quería ir, pero me subió el vestido. Empezó a pegarme bofetadas. No llegué a hacerle la felación. Me puso de espaldas contra el lavamanos, con el vestido levantado, y empezó a rozar su pene contra mí; me puso contra el wáter y me penetró de manera violenta. Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo. Me giré para abrir la puerta pero me dijo: 'Tú no te vas a ir, salgo yo primero", contó la demandante,

En las últimas horas, Dani Alves ha sido traslado al Centro Penitenciario Brians 2 donde tendrá su propia celda con baño privado hasta saber cuál será su condena, recordemos que, de declararse culpable, podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DANI ALVES YA FUE TRASLADADO A OTRA PRISIÓN PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD