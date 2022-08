Querétaro: Mauro Gerk presentó su renuncia ante malos resultados de Gallos Blancos

Querétaro sigue sin sumar de tres puntos a pesar de ir a la mitad del torneo. En nueve jornadas, los Gallos Blancos suman únicamente cuatro puntos y acumulan cinco derrotas.

Ante el mal momento que vive el equipo, Mauro Gerk reveló en conferencia de prensa que le presentó su renuncia a la directiva. Además, dejó en claro que no aceptó el puesto por dinero, sino porque quería ayudar al equipo.

"Mi renuncia está sobre la mesa y cuando la directiva la acepte, me iré. No vine por la plata acá, sino para echar una mano y lamentablemente los resultados no se han dado. Seguiremos insistiendo hasta que la directiva lo defina", declaró tras el empate ante Mazatlán.

Asimismo, Mauro Gerk comentó que comparte el mismo sentimiento que los jugadores cuando termina un encuentro. "Lo que está pasando en la mayoría de los partidos, es el mismo, enojo y frustración. Pero estoy acá para poner la cara y sacar esto adelante", sentenció.

Querétaro se encuentra en el último lugar de la Tabla General, siendo uno de los dos equipos que no han ganado en el Apertura 2022. El próximo encuentro de los Gallos Blancos será en casa ante Xolos de Tijuana.

