Fentanes tras la salida de Huevo Lozano: 'En todo momento se le respaldó'

Eduardo Fentanes, director técnico de Santos, habló para 'W Radio' sobre el mediocampista Brian 'Huevo' Lozano tras su salida del club Lagunero para fichar con el Peñarol de Uruguay.

"Lo de Brian Lozano, el gran momento que vivía se vio frenado por la lesión que tuvo, él no se sentía totalmente recuperado, en todo momento se le respaldó. Al final el encuentra en esta decisión recuperar su nivel".

Lozano, quien fue interceptado en el aeropuerto por los medios, confesó que no se va de Santos cómo le hubiera gustado y dejó claro que lo económico no fue prioridad sino la necesidad de estar cerca de su familia, y es que el jugador tuvo que aceptar una sueldo mucho menor del Peñarol para poder regresar a su tierra, Uruguay.

"No me voy como me hubiera gustado irme, el club hizo todo lo bueno para que yo estuviera tranquilo, para que pudiera pensar en mi persona. Yo resigné también muchísimo dinero, esto va más allá del dinero. El club sabía muy bien que yo tenía una oferta de la MLS, yo les dije: 'no me seduceni la MLS ni nada, lo único que a mí me da tranquilidad es poder estar cerca de mi familia para poder sentirme yo mismo'".

El jugador que va como préstamo a la escuadra de Montevideo aseguró que no se cierra a regresar con Santos, mientras está enfocado en recuperarse físicamente para volver a tener nivel dentro del terreno de juego.

"Por ahora no pienso en el largo plazo, primero pienso en recuperarme yo, poder volver a disfrutar del futbol que es lo que amo lo que me gusta hacer y que hoy en día no lo estoy haciendo. Estpy buscando recuperar esa confianza en mí mismo, el futbol dirá cuales son las vueltas de la vida, pero no le cierro las puertas a nada y menos al Santos Laguna que es el club que yo amo".

Lozano va a préstamo por doce meses con opción a compra.

