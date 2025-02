Fernando Ortiz reafirma compromiso con Santos: 'No daré el paso al costado'

La actualidad de Santos Laguna no refleja el equipo que históricamente ha sido. Durante el Clausura 2025 han perdido todos sus partidos y son el último lugar de la tabla. Ante ello, el estratega, Fernando Ortiz reafirmó su compromiso con el club.

Las palabras de Tano Ortiz

El entrenador argentino, además de ofrecer una disculpa a la afición de Santos, también aseguró que no planea salir del equipo, pues considera que esa sería la decisión más fácil, por lo que quiere hacer lo posible para cambiar la situación del club.

"A todo aficionado de Santos Laguna, pedirles perdón. Lo más fácil sería dar un paso al costado, no lo voy a hacer. No tengo miedo a perder prestigio, yo no creo en esas cosas. Yo creo en mi capacidad como entrenador, y prometí que Santos iba a cambiar", dijo Tano Ortiz.

En la reciente derrota de 0-2 ante Puebla, la afición se manifestó al colocarse bolsas en la cara, en señal de que el equipo no representa lo que algún día demostró Santos. No conformes con ello, también gritaron en repetidas ocasiones "fuera Orlegi".

La racha negativa de Santos

Con la caída ante La Franja, Santos suma ocho encuentros consecutivos con derrota. La última victoria ocurrió el 22 de septiembre frente a Toluca por 2 a 0, en la Jornada 9 del Apertura 2024. El siguiente desafío es Necaxa, donde esperan volver a conocer el triunfo.

