Harold Preciado pide que se abra la 'Prueba B', a pesar de que el riesgo sea mayor si es positivo a doping

A principios del mes de marzo, cuando se preparaba su regreso a las canchas después de una lesión, Harold Preciado fue suspendido provisionalmente luego de haber dado positivo en una prueba antidopaje, razón por la cual no ha podido regresar a la actividad con Santos Laguna.

Casi tres semanas después, Preciado ha pedido que se abra la 'Prueba B' a pesar de que, en caso de que salga positiva, la sanción podría alejarlo más tiempo de las canchas, esto de acuerdo a información de David Medrano, columnista de RÉCORD.

"Harold Preciado ha decidido que se aperture la 'Prueba B'. Ante esta situación, el riesgo de una sanción mayor se incrementa y para Santos la posibilidad de perder algo así como 15 millones de dólares.

El delantero decidió no declararse culpable y que se siga el procedimiento establecido en estos casos. Reglamentariamente, Preciado no puede entrenar con Santos, tiene que hacerlo aparte y el club no le puede pagar, ya que así lo señala el reglamento de sanciones, por ello el contrato del delantero por ahora se encuentra congelado", publicó en su columna de este 21 de marzo.

Como lo comenta Medrano en su columna, Preciado se encuentra separado del club lagunero, entrena por su cuenta y Santos tiene al colombiano sin goce de sueldo.

En caso de que la 'Prueba B' se aperture y Harold Preciado salga negativa, el organismo está obligado a reinstaurar al colombiano y puede volver a la actividad de la Liga MX.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡DOCE Y CONTANDO! XOLOS EMPATÓ ANTE SANTOS Y SIGUE SIN GANAR EN EL CLAUSURA