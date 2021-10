Irarragorri habla por primera vez del caso contra Disney: “No tenemos por qué dejarnos”

Grupo Orlegi enfrenta un juicio en California contra Disney, por lo que Alejandro Irarragorri califica como “manipulación y fraude”, por daño derivado de la venta de Fox Sports México, canal al que Santos le había licenciado sus derechos de transmisión. El presidente del consejo dueño del club de Torreón habla por primera vez del caso.

El tema es inevitable al hacer el balance de la situación de los equipos de Orlegi tras la pandemia: “Hablábamos de crisis, y el momento más difícil está en la incertidumbre. El mérito de esta gestión lo tiene el sentido de solidaridad y responsabilidad de todos en la organización, empezando por jugadores, asumimos la problemática. En lo que el Covid se llevó, hay cosas que pudimos haber hecho mejor, pero hay otras que estuvieron fuera de nuestro alcance.

“Hoy no hemos recuperado los niveles del día de juego, el ingreso de lo que llamamos experiencia, y es un golpe continuo, porque lo que ya rebasamos son los gastos. Hay patrocinadores que dejaron el futbol y no han regresado y hay que ajustarse”, reconoce.

La base de ingresos de un equipo profesional actual está dividida en tres rubros principales: día del partido, comercialización y derechos de transmisión. Para analizar el impacto económico completo, la pregunta es inmediata: ¿cómo les afecta el lío legal con Disney?

“Es un caso que no tiene nada qué ver con la pandemia, es un caso que tiene que ver con una manipulación y un fraude grave al que fuimos llevados, del que no quiero dar detalles porque no soy abogado y hablarán mejor del caso”, reconoce Irarragorri.

“Pegó en todos. Santos es muy sólido, con contratos a largo plazo, relaciones fuertes, en una afición que cree, confía y apoya. No buscamos estar en medio de un juicio en California contra Disney y aliados, pero tampoco tenemos por qué dejarnos de nadie por grande que sea.

“Y si el rumor que hay es que vamos a perder porque se nos va a acabar el dinero se me hace un argumento muy pobre para defenderse del daño generado”, remata contundente el presidente de Grupo Orlegi.

