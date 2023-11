Pablo Repetto asegura que Santos Laguna está capacitado para ser campeón

Pablo Repetto, entrenador uruguayo de Santos Laguna, confesó que si bien pudieron terminar el torneo en una mejor posición que incluso les evitara jugar el Play-In, no duda de la facultad de su equipo para ilusionarse con el título del Apertura 2023.

“Es un camino largo que nos queda, un rival durísimo (Mazatlán), el rendimiento del equipo y resultados nos van ilusionando o no de cara al sueño que tenemos, pero creo que sí, Santos está capacitado y lo ha demostrado en muchos partidos (para ser campeón).

“En la visita contra América, que acabó primero. Lo mismo pasó con Tigres de visita que estamos ganando y al final se nos escapan puntos importantes que hubieran hecho que Santos hubiera estado más arriba. Creo que eso nos hace ilusionar de que podemos”, explicó el técnico en entrevista para TUDN.

El cuadro lagunero culminó en la novena posición y bajo el nuevo formato de clasificación de la Liga MX, el cual calificó como “apasionante”, logró meterse a uno de los dos Play-In que tiene que disputar para clasificar a Cuartos de Final, donde de avanzar se medirá al América, al que no ve como un cuadro invencible.

“A mí me gusta que en el año el campeón sea el que tiene más puntos, después no estoy en los temas comerciales, qué es más apasionante y qué no. Veo un torneo que es muy apasionante, que afuera no lo veía como lo veo hoy, que estoy adentro.

“Veo esos partidos que son como nos tocó a nosotros, finales para ver si entras entre los 10. Que por un punto o diferencia de goles se definen, eso es apasionante, después de apenas a la justicia es obvio que no, porque haces un año perfecto y una mala noche quedas afuera”, expresó

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HAROLD PRECIADO, EL CAMPEÓN DE GOLEO DE LA LIGA MX ELEGIDO CON ‘LUPA’ POR SANTOS LAGUNA