Pablo Repetto tras derrota ante América: 'No vi reflejada en la cancha la diferencia de puntos'

Inconforme con la zona baja. Pablo Repetto, entrenador de Santos, no dudó en reconocer que su aparato defensivo no estuvo a la altura, ya que sabe que para recibir 4 anotaciones le tuvieron que haber generado muchas ocasiones de gol.

“No voy a entrar en detalles de cosas puntuales, no puedo decir que no, es obvio, nos ha pasado, quizá en el desarrollo del partido parejo, que nos terminan concretando, sobre el final caen posibilidades, recibir cuatro goles, el rival te tiene que generar, no sé cuántas hoy", comentó el timonel tras la derrota ante América.

"Pero hoy no tuvieron 15 chances, nos ha pasado y debemos de mejorar en eso, uno mira la tabla y ves al puntero y tiene el doble de puntos de nosotros, pero no vi esa diferencia, los detalles la hicieron, eso hemos pecado nuevamente, no nos llevamos nada”, agregó.

Sin embargo, se queda con los aspectos positivos y es consciente de que revertir al líder general en su casa en un par de ocasiones es porque algo se hizo bien.

“Hoy busco las cosas positivas, pongo al equipo, por momentos tuvimos que revertir resultados, peleamos hasta el final y después lo que dije, no lo habíamos tenido en todo el torneo, nos quedan cinco finales, de ese lado, es positivo tenerlo, ayuda mucho en lo anímico, creo que tenerlo para el cierre del torneo es muy importante”, sentenció Pablo Repetto.

