André Jardine 'reventó' a Chile y Uruguay por el trato a Diego Valdés y Sebastián Cáceres

En América siguen inconformes con lo sucedido a Diego Valdés en la Fecha FIFA, ahora fue turno de André Jardine, el entrenador azulcrema confirmó que su jugador no estaba para disputar 2 partidos y en Chile eso no les importó.

“Estamos tristes de verdad, hicimos lo posible por cuidar a los jugadores, Cáceres fue un jugador que cuidamos, era importante que no jugara, a tres partidos consecutivos no lo iba a poner, el riesgo es alto", comentó el estratega.

"Diego va a fecha FIFA no al cien por ciento, jugó 60 minutos, era su límite, sabíamos que no podía jugar los dos partidos, viene la lesión, nos deja tristes, tenemos que trabajar en conjunto con las selecciones, los que más sufren son los jugadores, intentar que no vuelva a pasar, que todo el club se está moviendo para que esto no se repita”, añadió.

Sobre el cambio de Kevin Álvarez, el timonel aseguró que únicamente lo sacó para prevenir una lesión muscular.

“Kevin creo que es una fatiga en el aductor y ahí estamos haciendo lo posible para cuidar a los jugadores, no quiero que un jugador se arriesgue en este momento, por prevención fue el cambio de Kevin”, finalizó Jardine.

