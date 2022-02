Pedro Caixinha tras victoria ante Montreal: 'Llevamos una ventaja y eso para nosotros era importante'

Con gol en los últimos minutos de Alberto Ocejo, Santos rescató el triunfo ante Montreal en la Ida de los Octavos de Final de la Concacaf Liga de Campeones.

A pesar de que la ventaja es sólo de un gol, Pedro Caixina, técnico de los Guerreros, rescató la valía del resultado y el no haber recibido gol de local.

"Estamos en el entretiempo de esta eliminatoria. Sabemos que no va a ser un segundo tiempo fácil allá en Montreal, pero el hecho es que llevamos una ventaja y eso para nosotros era importante. Esta ventaja, sin sufrir goles, servirá para la confianza del equipo", aseguró el estratega portugués en conferencia de prensa.

Además, el timonel de los laguneros destacó el triunfo en un momento complicado para el equipo en la Liga MX donde no han conseguido la victoria.

"No fue un partido tan fácil (ante Montreal) porque entramos bien y tuvimos varias ocasiones de gol, algunas de ellas muy claras, pero no pudimos concretar. Por los resultados recientes sería más que normal que el equipo pudiera tener algunos fantasmas y perdiera el orden, desesperarse un poco y no lo hizo así. El equipo ha estado colectivamente muy paciente y persistente y terminamos siendo premiados con ese gol de Beto (Ocejo)", sentenció Caixinha.

