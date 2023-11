¿Quién está detrás de fichajes como los de Preciado y Brunetta en Santos?

Durante años, Santos Laguna se ha caracterizado por tener un ojo clínico a la hora de contratar extranjeros, muestra de ello jugadores como Agustín Marchesín, Carlos Darwin Quintero y sus dos más recientes casos de éxito, Harold Preciado y Juan Brunetta, ¿pero quién está detrás de estas contrataciones del conjunto lagunero?

"Santos se caracteriza por este gran tino que tiene y esto obedece a no improvisar. Nuestros scouts viajan a los mejores torneos de Sudamérica para estar presentes y conocer a los jugadores, no te estoy diciendo jugadores que ya están en primera división, sino los torneos sudamericanos de selecciones nacionales desde la categoría sub-17 y ahí vamos conociendo el desarrollo de los jugadores que nos interesan, es así que nos conocemos a todos estos talentos desde temprana edad y eso nos permite tener esta ventaja", señaló Dante Elizalde, Presidente de Santos en entrevista con RÉCORD.

De hecho, el directivo lagunero aprovechó para recordar a algunos futbolistas símbolo del equipo que llegaron a la institución producto del trabajo que hacen los scouts.

"Me vas a meter en un problema, pero te voy a dar los que me acuerdo, no es un top cinco porque me parece que son más, pero yo te hablaría de Djaniny Tavares, Agustín Marchesín, el 'Cali' Izquierdoz, te hablaría obviamente de Juan Francisco Brunetta, Harold Preciado, Christian Benítez, Carlos Darwin Quintero, por citarte algunos, porque si le seguimos aquí me puedo estar un buen rato, pero estos jugadores a nivel personal y a nivel profesional dejaron huella en nuestro club", mencionó.

TORREÓN, CIUDAD SIN DISTRACCIONES PARA SUS JUGADORES

Contrario a lo que pasa en ciudades del país como CDMX, Guadalajara o Monterrey, Torreón se caracteriza por ser una ciudad tranquila, situación vital para que los jugadores que llegan a Santos puedan concentrarse de manera absoluta en lo que conlleva su trabajo.

"Torreón tiene peculiaridades, es una ciudad tranquila con un enfoque altamente familiar, el jugador no va a encontrar distracciones, el jugador no va a encontrar lugares de la noche, entonces sí debe de tener un perfil muy específico para que pueda desarrollarse bien, entonces eso me parece que es parte del éxito que hemos tenido como organización, saber escoger más allá del futbolista, conocer a la persona que pueda encajar en los principios y valores de la organización", puntualizó Elizalde.

