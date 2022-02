Santos: Pedro Caixinha dio positivo a Covid-19 en su llegada a Canadá

Santos tendrá una baja importante en la Vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions. De acuerdo con ESPN, el estratega de los laguneros, Pedro Caixinha, dio positivo a Covid-19 en su llegada a Canadá, por lo que tendrá que aislarse en el hotel de concentración.

"Desafortunadamente, Pedro dio positivo a Coronavirus. Al salir del país se nos hicieron pruebas, en esas sale negativo, pero al ingresar a Montreal, nuevamente se nos hicieron pruebas y sale positivo. Ahora, Pedro está aislado, estamos siguiendo todos los protocolos de sanidad y esperando su recuperación", dijo el auxiliar, Rafael Figueroa.

Al entrenador de Santos le harán una segunda prueba previo al encuentro para confirmar que sea positivo, en caso de que vuelva a salir con el mismo resultado, el portugués deberá de hacer cuarentena de tres a cinco días en Canadá por lo que se perdería también el juego ante Cruz Azul de la Jornada 7.

Esta no será la única baja del equipo de la Comarca, pues el auxiliar también mencionó que Félix Torres no verá actividad en el encuentro "Se determinó que se regresara por temas físicos, el área médica lo pidió y no jugará para que tenga su recuperación adecuadamente", confesó.

El encuentro entre Santos y Montreal se pospuso tras el mal clima, hecho que provocó que los jugadores laguneros tuvieran que entrenar dentro del hotel de concentración. El equipo de Torreón tiene la ventaja en el marcador global tras derrotar a los canadienses 1-0 en el Estadio TSM.

