'Santos ya piensa en la temporada que viene': Nacho Ambriz, tras caer ante Necaxa

Santos Laguna se queda sin esperanza en este Clausura 2024. A los laguneros ya no les alcanzará para estar en la siguiente fase, sin embargo, para Ignacio Ambriz es importante sumar los puntos restantes y pensar en el próximo torneo.

“Desear sumar los tres puntos restantes, no es lo mismo quedarte con 14 que con 20, en estos dos meses que llevo quiero formar una base, pensar en terminar bien el torneo, vendrá una pretemporada y esperemos que el próximo torneo Santos vuelva a recuperar estar en las posiciones de arriba”, dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Nuestro DT. Ignacio Ambriz en la conferencia post partido. | #PrimeroGuerreros pic.twitter.com/V2Mlm5DCXs — Club Santos (@ClubSantos) April 13, 2024

Ambriz señaló que el equipo es muy joven, pues alineó a jugadores de 20 a 22 años años, aunque señaló que ya piensa en el próximo torneo y que será un plantel con mucha intensidad.

“Este equipo lo tengo que hacer muy dinámico, tenemos que aguantar los 90 minutos a una alta intensidad, eso me lo dará la pretemporada, y veremos a quien podremos traer, primero debemos de terminar este torneo”, declaró.

“Es muy cierto que el equipo es muy joven, pero la columna vertebral me gusta, también también entiendo que es un equipo que vende Estoy consciente que se me pueden ir uno o dos jugadores, es entendible no me apura en saber, pero sé que vamos a tener un gran equipo”, finalizó Ambriz tras perder contra Necaxa 2-0.

