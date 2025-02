Tano Ortiz afirma que 'No va a haber una renuncia' a pesar del mal inicio con Santos

Santos sigue sin encontrar el rumbo y continúa sin puntos en este arranque del Clausura 2025. Ahora, a pesar de perder ante Necaxa y sumar su sexta derrota al hilo, Fernando Ortiz aseguró que no dejará al equipo.

El conjunto lagunero había logrado remontar una desventaja de dos goles este viernes por la noche ante Necaxa, sin embargo, no pudo mantener el empate y al final terminó cayendo ante los Rayos por la mínima, por lo que sigue con cero unidades en el torneo.

En conferencia de prensa Tano Ortiz aseguró que, a pesar del mal paso del equipo, y de los ‘ataques' que ha recibido en redes sociales, está tranquilo con su trabajo y no piensa en renunciar a su puesto.

“Pero en las redes sociales es siempre lo mismo. Lo dije en la anterior conferencia. Me han difamado de ladrón, me han difamado de millones de cosas y sabemos por dónde vienen. Yo estoy tranquilo y lo he dicho. Hasta que no levante la situación, no me voy a ir de mi parte y no va a haber una renuncia”, afirmó el DT.

Además, el entrenador argentino aceptó que la situación en Santos es complicada, sin embargo, está seguro de haber tomado la decisión correcta de haber llegado al equipo y hará lo posible para poder revertir el paso del equipo.

“Mira, desde que tomé la decisión de venir a Santos Laguna, sabía lo que encontraba. Es una decisión que yo tomé porque quiero y amo la institución. Después ahí, como entrenador, es un desafío para mí. Entonces está en mi persona poder trabajar, sacar de la situación, crecer, porque esto también se trata de, como entrenador, poder crecer. Y lo dije, no tengo dudas, yo voy a salir. Va a costar, voy a salir”, finalizó el estratega.

