Leo Fernández sobre Tigres: 'No confiaron en mí como sí lo hizo Toluca'

Leo Fernández desde su llegada a la Liga MX ha sido cuestionado por su rendimiento, ya que no ha sido el mismo vistiendo la playera del Toluca que portando la de los Tigres.

El futbolista uruguayo aseguró que la diferencia radica en que los Diablos Rojos siempre han confiado en él, mientras que los Auriazules no, destacando que tenía que hacer 'algo fuera de lo común' para de esa manera ser considerado por Ricardo 'Tuca' Ferretti o Miguel Herrera.

"En Toluca sí se vio que desde un primer momento se confió en uno y en Tigres no tanto y si no hacía algo fuera de lo común no era tenido en cuenta y eso llevó a que no tuviera tantos minutos, son situaciones que se dan y que dejan aprendizajes y enseñanzas para seguir creciendo", mencionó en entrevista con TUDN.

Por otra parte, Fernández recordó su primera etapa con el Toluca: "Chepo (de la Torre) lo que me dio fue la libertad de ser uno más y competir de esa forma, en Tigres también capaz que cometí algún error, no sé cuál pudo ser, pero me quedó con eso, que en Toluca tuve un poco más de libertad que en Tigres", añadió.

Leo declaró que estando en los Diablos Rojos se siente 'importante', sin embargo, dejó claro que no le guarda rencor al Tuca o al Piojo Herrera.

"Tuca (Ferretti) sabe mucho de futbol, Miguel (Herrera) también y Nacho (Ambriz) lo que le gusta el futbol me encanta y por ahí es eso lo que rescato de ellos que me ha quedado. Del Tuca aprendí mucho", señaló.

