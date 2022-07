André-Pierre Gignac: Sus orígenes y creencias por las que no se vacuno contra el Covid-19

André-Pierre Gignac no fue incluído en la convocatoria del Juego de la Estrellas, donde la Liga MX enfrentará a la MLS en los próximos días. Y es que el delantero francés no está vacunado contra el Covid-19, por lo que no puede entrar a Estados Unidos.

“Quiero aclarar que yo hablé con la directiva y les pedí que respetaran este tema que para mí es un punto de creencias, de formación y de algo que viene desde mi infancia y mi origen. Agradezco el apoyo y respeto a mi decisión en este tema, que es cien por ciento personal”, publicó en Instagram.

A lo que se refiere André-Pierre en su comunicado es la crianza gitana que tuvo desde pequeño, niñez en la que si bien no vivió en caravanas, sí trabajó en los mercados con tal de ayudar a sus padres y siguió sus creencias.

"Nosotros somos gitanos. Mi abuela se fue de Argelia cuando fue la guerra entre Francia y Argelia y regresaron a Francia. Somos como gitanos pero sedentarios. Mi primera esposa era de caravana, aunque yo no", contó AP10 en entrevista con Grupo Reforma hace un tiempo

"Trabajé en los mercados de las mañanas, me levantaba a las 5:30 am para vender piezas de mujeres, ropa de mujer, 5-7-10 euros. Cuando terminaba el mercado yo desarmaba el puesto", recordó.

Gignac es de un pueblo del sur de Francia llamado Martigues; ahí, los Manouches (como se hacen llamar los gitanos) tienen un estilo de vida distinto al resto, en donde incluso está normalizada la caza de ciervos y conejos, práctica que el mismo delantero de Tigres ha reconocido y de lo cual se ha sentido orgulloso siempre.