Antonio Sancho sobre Espericueta: 'Nunca destacó para jugar en Primera División'

Actualmente uno de los campeones del mundo Sub-17, el futbolista Jonathan Espericueta reside en el Atlético Veracruz en la Liga de Balompié Mexicano, por lo que al director deportivo de Tigres, Antonio Sancho, se le cuestionó la falta de oportunidades de juego cuando este estaba con los de la UANL.

Sancho comentó que al jugador le faltó iniciativa para actualizar su juego, logrando no destacar con Tigres ni en otros equipos que lo pudieran catapultar para jugar en Primera División.

“Espericueta se quedó, no evolucionó a más, era ‘10’ y si no tiene sacrificio se va quedando, la pegada no te alcanza. Tenía una calidad, una proyección y su ritmo no le dio para jugar en Primera División. Nunca destacó, se prestó a San Luis y Puebla y tampoco jugó allá. Se quedó, como le pasa a otros jugadores, no cambió su ritmo, su dinámica para la actualidad”, dijo en entrevista para la estación de radio RG.

A sus 26 años, su mayor logró fue con la Selección Mexicana Sub-17, el mediocampista terminó contrato con Tigres en 2017, tuvo la oportunidad de jugar en Copa MX y Concachampions, registrando 3 goles.

