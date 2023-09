Carlos Vela, futbolista del LAFC, charló este martes en la previa de la Final de la Campeones Cup contra Tigres, equipo el cual calificó como “uno de los mejores, sino el mejor equipo de México en los últimos años”.

El delantero mexicano aseguró que la escuadra universitaria tiene un plantel de mucha calidad, muy experimentado en este tipo de enfrentamientos y que, en su opinión, tiene el mejor delantero y portero de la Liga MX.

“Enfrentamos a uno de los mejores, sino el mejor equipo de México en los últimos años. Tiene al mejor delantero de la liga, tiene al mejor portero de la liga, tiene a muchos jugadores que son muy importantes y sobre todo tienen mucha experiencia a la hora de jugar partidos importantes, de jugar finales y eso hace que sean un equipo muy difícil”, comentó Vela.

Por su parte, Carlos, señaló cuál piensa que será la clave para conseguir el triunfo ante el equipo regio.

“Serán un rival que tiene muy claro lo que van a venir a hacer y cómo quieren llevar el partido. Para poder ganar eso es lo que tenemos que trabajar: poder ser nosotros los que llevamos el ritmo del partido, poner más intensidad, más velocidad que al final podemos tener un equipo más dinámico que ellos que tienen una base muy sólida y de gente de experiencia. Vamos a intentar que el partido vaya por ahí”, expresó.

Carlos Vela fue cuestionado sobre su retiro del futbol profesional, sin embargo, el atacante de 34 años afirmó que la mente y el cuerpo son los indicadores de cuando hay que ponerle fin a la actividad futbolística.

“Obviamente al final cada año que pasa el retiro está más cerca. Siempre lo he dicho, no tengo ningún problema en hablar del tema. No sé cuándo porque al final la mente y el cuerpo son los que deciden cuándo es el momento de parar, pero desde luego qué van a hacer pocos años más y por eso digo que hay que disfrutar cada momento.

“Yo con eso de que está más cerca el poder retirarse, pues cada vez disfruto más el jugar cada partido importante y doy el máximo. El momento y el lugar, pues ya no lo sé. De momento estamos aquí en Los Ángeles y estoy muy contento de estar aquí, pero no puedo saber lo que puede pasar en el futuro porque no solo está en mis manos eso, así que es algo que no te puedo contestar”, finalizó

