Chima Ruiz tras derrota ante América: 'Pedirles disculpas a la afición, no fue una buena noche'

América se impuso a Tigres en el Volcán por 0-2 y el técnico de los felinos del norte, Marco Antonio 'Chima' Ruiz, lamentó el resultado y pidió disculpas a su afición, por lo que calificó como el peor juego de su escuadra.

"Tenemos un equipo de mucha experiencia, de repente hay campañas que no entendemos. Ves los números, pero también dije que no habrá excusas y evidentemente hoy fue una mala noche. Pedirles disculpas a la afición, no fue una buena noche", dijo el estratega en conferencia de prensa.

"El equipo no había tenido mal funcionamiento. Hoy no fue nuestra mejor noche, lo demás es buscar variantes, la idea es tener más movilidad al frente. Hoy no nos salieron las cosas, pero somos profesionales, me debo enfocar en el funcionamiento y lo demás no lo puedo controlar. Entiendo la molestia de la gente y estamos en la búsqueda de darles alegría", agregó.

Además, el Chima aseguró que su conjunto se repondrá la próxima semana en la que enfrentará la Vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions ante Orlando City y el Clásico Regio ante Rayados.

"El trabajo en equipo, es un equipo compacto, la mayoría sabe lo que nos estamos jugando y confío mucho en el plantel, porque siempre han sacado la cara en los momentos difíciles. Seguimos en la lucha en Liga y Concacaf", dijo Ruiz.

