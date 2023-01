Cocca destaca a Lainez: "Un jugador con características que no tenemos"

Diego Cocca, técnico de los Tigres de la UANL, señaló que estaría muy contento con la llegada de Diego Lainez, ya que tiene características con las que no cuenta en su club.

El entrenador felino declaró en entrevista con ESPN que se siente emocionado por los fichajes que han llegado a Tigres y que si cierran a Lainez que sea para sumar en la institución.

"Llegar a Tigres y tener la oportunidad de reforzar como lo hemos hecho, me da ilusión y me demuestra lo que es Tigres, traer a Fernando Gorriarán y a Nico Ibáñez es un privilegio, es un desafío, estoy contento y como Tigres no me deja de sorprender, podría llegar uno más, siempre y cuando sea para sumar", dijo el estratega de los universitarios.

Por ahora, no se tiene claro aún cuál será la decisión que va a tomar el delantero mexicano Diego Lainez sobre si permanecerá en Europa o regresará a la Liga MX.

Aún se tiene tiempo para tomar la decisión, ya que el cierre de registros en la Liga MX será hasta el próximo jueves 2 de febrero.

